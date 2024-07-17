Политтехнолог объяснил, как российские «ястребы» могли подставить Путина 17.07.2024, 15:39

1,078

Аббас Галлямов

Чтобы поднять градус воинственности.

Удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве – это очередное военное преступление России, которое вызвало осуждение во всем мире. Но при этом одна из версий гласит, что Путин лично не давал приказ бить по детям, а сделал это кто-то из крыла «ястребов», которые стремятся поднять градус воинственности еще больше. Именно так считает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Как пишет dialog.ua, в интервью для YouTube-канала «Сейчас» аналитик заявил, что это ни в коем случае не снимает с Путина всей ответственности за удар по «Охматдету», так как именно он президент и Главнокомандующий РФ, но в целом «ястребы» таким образом могли его подставить.

«Скорее всего, они заручились в нужный момент его абстрактным согласием на масштабный и особо циничный удар (не именно по больнице, а в общем по Украине), – предположил Галлямов. – Мол, давайте долбанем их, хватит уже слушать этих правозащитников и либералов. Нужно показать им силу, а то они уже совсем обалдели: разрешают использовать против нас американское оружие по нашей территории, пересекают красные линии, а мы терпим».

Подобная позиция «ястребов» не была пресечена Путиным, что они восприняли как согласие, соответственно приверженцы эскалации «радостно побежали» осуществлять военное преступление. Их цель – углубить пропасть между РФ и Западом, сделать невозможным снижение градуса напряжения в войне с Украиной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com