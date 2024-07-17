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Политтехнолог объяснил, как российские «ястребы» могли подставить Путина

  • 17.07.2024, 15:39
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Политтехнолог объяснил, как российские «ястребы» могли подставить Путина
Аббас Галлямов

Чтобы поднять градус воинственности.

Удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве – это очередное военное преступление России, которое вызвало осуждение во всем мире. Но при этом одна из версий гласит, что Путин лично не давал приказ бить по детям, а сделал это кто-то из крыла «ястребов», которые стремятся поднять градус воинственности еще больше. Именно так считает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов

Как пишет dialog.ua, в интервью для YouTube-канала «Сейчас» аналитик заявил, что это ни в коем случае не снимает с Путина всей ответственности за удар по «Охматдету», так как именно он президент и Главнокомандующий РФ, но в целом «ястребы» таким образом могли его подставить.

«Скорее всего, они заручились в нужный момент его абстрактным согласием на масштабный и особо циничный удар (не именно по больнице, а в общем по Украине), – предположил Галлямов. – Мол, давайте долбанем их, хватит уже слушать этих правозащитников и либералов. Нужно показать им силу, а то они уже совсем обалдели: разрешают использовать против нас американское оружие по нашей территории, пересекают красные линии, а мы терпим».

Подобная позиция «ястребов» не была пресечена Путиным, что они восприняли как согласие, соответственно приверженцы эскалации «радостно побежали» осуществлять военное преступление. Их цель – углубить пропасть между РФ и Западом, сделать невозможным снижение градуса напряжения в войне с Украиной.

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