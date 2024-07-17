Белoруска заплатила $730 за ноутбук и отдала почти столько же за «допуслуги» 17.07.2024, 15:45

Только установка Windows обошлась в $245.

Покупка ноутбука Lenovo Idea Pad в «Электросиле» обошлась белоруске в 4283 рубля и 20 копеек. Почти половина этой суммы ушла на оплату «дополнительных услуг», сообщило сообщество защиты прав потребителей в Беларуси в соцсети.

Перечень и стоимость всех дополнительных услуг были перечислены в документе, подтверждающем одобрение клиентке кредита сроком на 60 месяцев.

Сам ноутбук обошелся женщине в 2389 рубля. За установку операционной системы Windows Home она отдала 799,90 рубля, опция «Настройка ПК Премиум + Office» стоила 279,90 рубля, гарантия на 36 месяцев — 364,90 рубля, опция «Настройка ПК-премиум + Касперский» — 89,90 рубля.

При этом антивирус в документе указан в количестве пяти штук, то есть в общей сложности с клиентки высчитали 449,50 рубля.

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