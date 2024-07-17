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«В интересах США не допустить возвращения российского газа и нефти в Европу»

  • 17.07.2024, 15:51
«В интересах США не допустить возвращения российского газа и нефти в Европу»

Вэнсу будет важно сохранить этот разрыв между Европой и РФ.

Относительно назначения потенциальным вице-президентом США Джеймса Вэнса я бы не делал поспешных выводов, написал в «Фейсбуке» украинский нардеп от «Слуги народа» Егор Чернев.

Да, он не очень корректно высказывался по Украине, но он выражал свое личное человеческое отношение или конъюнктурное политическое.

Другое дело, что в случае попадания в Белый дом человек/политик Джеймс Вэнс превратится (есть надежда) в государственную функцию – вице-президента. И там логика принятия решений уже будет совсем другой.

А логика национальных интересов США сегодня такова, что им необходимо не допустить возврата дешевого российского газа и нефти на европейский рынок, откуда россиян с таким трудом вытеснили.

Сегодня у американских энергетических компаний есть в Европе такие прибыли, о которых еще несколько лет назад они не могли даже мечтать.

Более того, и сам Вэнс, как пишут, связан с энергодобывающей отраслью Америки.

А это значит, что для Вэнса, как и любого представителя Белого дома, важно сохранить разрыв между Европой и Россией. Поэтому снятие санкций или другие уступки, которые могли бы усилить Россию в Европе, точно не в интересах США.

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