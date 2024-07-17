Ученые сделали новое открытие о морях на Титане 17.07.2024, 16:02

Стало известно, что происходит на спутнике Сатурна.

Хотя космический аппарат «Кассини» еще в 2017 году сгорел в атмосфере Сатурна, до этого он много лет изучал саму планету и его спутники. В частности Титан, самый большой из 146 спутников Сатурна. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, представили результате нового анализа данных зонда «Кассини».

По итогам исследования ученые получили новую информацию о составе и активности углеводородных морей на Титане, расположенным рядом с северным полюсом спутника Сатурна, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

13 лет зонд «Кассини» изучал Сатурн и Титан. В результате накопилось огромное количество данных, которые до сих пор продолжают анализировать ученые, что приводит к новым открытиям. Ученые изучили данные, полученные с помощью нескольких экспериментов с бистатическими радарами и им удалось узнать больше о составе и поверхностной активности полярных морей на Титане.

Во время экспериментов с бистатическим радаром зонд «Кассини» направлял радиолуч на поверхность Титана, который затем отражался и сигнал принимала антенна на Земле. В результате ученые смогли получить данные с разных точек наблюдения, а не только с помощью принятого антенной зонда сигнала.

По словам ученых, полученная таким образом информация содержит намного больше данных, в частности, если речь идет о составе морей на Титане и их поверхностной активности.

Авторы исследования провели анализ данных, полученных при наблюдении за тремя большими полярными морями на Титане:

- углеводородное Море Кракена длиной более 1100 км, площадь которого примерно 400 тысяч кв.км;

- углеводородное Море Лигеи, шириной примерно 500 км и площадью примерно 100 тысяч кв.км;

- углеводородное Море Пунги шириной более 300 км и площадью примерно 60 тысяч кв.км.

Ученые выяснили, что существуют различия в составе верхних слоев этих морей в зависимости от широты и местоположения. Например, оказалось, что самая южная часть Моря Кракена имеет самую высокую диэлектрическую проницаемость. Это мера способности отражать радиоволны. Для сравнения у воды на Земле диэлектрическая проницаемость составляет примерно 80, но этановые и метановые моря имеют отражательную способность на уровне 1,7.

Ученые выяснили, что во время наблюдения за этими морями зондом "Кассини", они были в основном спокойными и уровень волн на поверхности не превышал 3,3 мм. Но в прибрежных участках трех морей были замечены волны высотой до 5,2 мм. Ученые считают, что полярные моря на Титане имеют приливы.

Анализ данных показывает, что реки, которые впадают в моря, состоят из чистого метана, но сами моря содержат больше этана, чем метана. То есть в морях происходит смешивание жидких углеводородов.

Также ученые считают, что на Титане выпадает дождь из почти чистого метана, но с примесями этана и других углеводородов.

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