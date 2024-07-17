Хитрая тактика для нового контрнаступления ВСУ: где на фронте может быть котел 1 17.07.2024, 16:26

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Эксперты рассказали о возможных вариантах.

С одной стороны, приходится слышать от разных экспертов, что Украина имеет неплохие шансы, чтобы даже перейти в контрнаступление на фронте. С другой – звучат предупреждения, что россияне на самых горячих участках фронта близки к тому, чтобы устроить котел, взяв украинских бойцов в окружение. Какая была бы наиболее удачной тактика ВСУ для нового контрнаступления? Где РФ пытается создать котел для ВСУ? Издание «Комментарии» разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Лучшей стратегией для Украины будет тактика «перепрыгивания»

Политический обозреватель, бывший функционер администрации Рональда Рейгана Джордж Волошин в интервью Kyiv Post отметил, что прошлогоднее контрнаступление ВСУ провалилось в частности из-за того, что россияне смогли построить мощную линию обороны. Украина должна прибегнуть к более хитрому плану в своем новом контрнаступлении.

Волошин признает, что россиянам удалось создать мощную систему обороны на захваченных территориях, которую украинцам крайне трудно преодолеть. Также обозреватель отмечает, что россияне тем сильнее закрепляются на украинских территориях и тем эффективнее уничтожают население, чем дольше они удерживают эти территории.

«Ни один мирный саммит, планы из 10 пунктов, соглашения по безопасности или вмешательства третьих сторон этого не изменят. Украина должна развернуть «сапоги на земле» в тылу врага, потому что Путин не сдвинется с места», — отмечает Волошин.

По мнению обозревателя, лучшей стратегией для Украины будут не новые попытки пробиться через укрепленную российскую оборону, а тактика «перепрыгивания» российской оборонной линии. Для этого Волошин предлагает использовать военно-транспортные вертолеты, чтобы забрасывать боевые подразделения за передний край российской обороны.

Волошин считает, что с помощью вертолетов можно перекинуть достаточно войск и припасов, чтобы создать плацдарм по линии вражеской обороны и отрезать передовые российские войска от их линий поставок в считанные дни.

Ситуация находится в динамике и непростая

В то же время полковник ВСУ, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала «Эспрессо» выразил мнение, что пока рано говорить о контрнаступлении. Российские оккупанты пытаются создать котел для Сил обороны в Донецкой области. Враг уже ощущает нехватку ресурсов на фронте, но активизация армии РФ в направлении населенного пункта Шумы и в направлении Нью-Йорка достаточно угрожающая, сообщил.

«Если враг продвигается на 100-300 метров в сутки в направлении этих населенных пунктов, очевидно, что таким образом он пытается сформировать клещи для создания котла для украинских защитников, действующих на этом участке фронта. Но украинский Генштаб четко видит все возможности действий вражеской армии, и совершает соответствующие меры противодействия. Потому что фланги у противника – это всегда достаточно слабые места», — заметил эксперт.

Он также добавил, что в настоящее время оккупанты испытывают нехватку ресурсов и враг, не имеющий достигнутых результатов, может не успеть срефлексировать на соответствующие контрдействия украинских военных.

«Ситуация находится в динамике и является непростой. Очевидно, что Генштаб Украины будет реагировать на риски, создаваемые для наших защитников, которые де-факто находятся в окружении с трех сторон. Какие решения будут приниматься — сложно пока прогнозировать. Считаю, что нужно держать определенные рубежи и позиции, пока это не станет критически угрожающим для наших защитников. Далее проводить маневровую оборону, потому что ключевая миссия украинского войска — это системное уничтожение вражеской живой силы, бронетехники и оружия», — подчеркнул Селезнев.

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