Хирурга Андрея Любецкого перевели в жодинскую тюрьму 3 17.07.2024, 16:32

2,916

Андрей Любецкий

Решение принял «судья» Павел Картинин.

В Бобруйске 26 июня рассмотрели дело о замене Андрею Любецкому режима содержания на тюремный. Судья Павел Картинин постановил перевести политзаключенного в тюрьму до конца срока, пишет правозащитный центр «Весна».

Андрея Любецкого задержали 4 мая 2021 года. В апреле 2022 года судья Светлана Чарапанова приговорила врача к пяти годам колонии. Его обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса. Он отбывал срок в Бобруйской колонии № 2.

Андрей Любецкий — врач, отработал 18 лет в детской больнице № 4 в Минске челюстным хирургом. После выборов 2020 года он был волонтером возле изолятора на Окрестина. Политзаключенный женат, у него четверо детей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com