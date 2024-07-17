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Хирурга Андрея Любецкого перевели в жодинскую тюрьму

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  • 17.07.2024, 16:32
  • 2,916
Хирурга Андрея Любецкого перевели в жодинскую тюрьму
Андрей Любецкий

Решение принял «судья» Павел Картинин.

В Бобруйске 26 июня рассмотрели дело о замене Андрею Любецкому режима содержания на тюремный. Судья Павел Картинин постановил перевести политзаключенного в тюрьму до конца срока, пишет правозащитный центр «Весна».

Андрея Любецкого задержали 4 мая 2021 года. В апреле 2022 года судья Светлана Чарапанова приговорила врача к пяти годам колонии. Его обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса. Он отбывал срок в Бобруйской колонии № 2.

Андрей Любецкий — врач, отработал 18 лет в детской больнице № 4 в Минске челюстным хирургом. После выборов 2020 года он был волонтером возле изолятора на Окрестина. Политзаключенный женат, у него четверо детей.

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