Хирурга Андрея Любецкого перевели в жодинскую тюрьму

Хирурга Андрея Любецкого перевели в жодинскую тюрьму3
- 17.07.2024, 16:32
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Решение принял «судья» Павел Картинин.
В Бобруйске 26 июня рассмотрели дело о замене Андрею Любецкому режима содержания на тюремный. Судья Павел Картинин постановил перевести политзаключенного в тюрьму до конца срока, пишет правозащитный центр «Весна».
Андрея Любецкого задержали 4 мая 2021 года. В апреле 2022 года судья Светлана Чарапанова приговорила врача к пяти годам колонии. Его обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса. Он отбывал срок в Бобруйской колонии № 2.
Андрей Любецкий — врач, отработал 18 лет в детской больнице № 4 в Минске челюстным хирургом. После выборов 2020 года он был волонтером возле изолятора на Окрестина. Политзаключенный женат, у него четверо детей.