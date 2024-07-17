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Налоговая забрасывает нанимателей «письмами счастья»

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  • 17.07.2024, 16:48
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Налоговая забрасывает нанимателей «письмами счастья»

Требует денег и пояснений.

В Министерстве по налогам и сборам рассказали о борьбе с зарплатами в конвертах. Так, в январе — июне этого года налоговики разослали больше 29 тысяч «писем счастья» нанимателям, у которых нашли недоплату налогов и такие серые зарплаты. Они предложили добровольно устранить нарушения или дать пояснения, почему так произошло. Об этом сообщается в соцсетях ведомства, отмечает «Зеркало».

«Сумма подлежащего доплате в бюджет подоходного налога составила 35,9 млн рублей, — сообщают налоговики. — По результатам проверок установлено 424 факта неуплаты подоходного налога и предъявлено к уплате 52 млн рублей».

В МНС уточняют, что «сокрытие от налогообложения наличной выручки остается одним из основных способов формирования источника для выплаты зарплаты в конверте». Как сообщается, в первом полугодии налоговики нашли наличную выручку, с которой не заплатили налоги, на общую сумму в 82,4 млн рублей.

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