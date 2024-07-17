Путин обиделся на Меркель 8 Аркадий Дубнов

17.07.2024, 16:56

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Аркадий Дубнов

А ведь это былa чуть ли VIP-VIP «lоve story».

Ангеле Меркель сегодня 70, но Путин не станет её поздравлять. Об этом зачем-то публично заявил сегодня его пресс-секретарь Песков. Наверное, обиделся...

А ведь это былa чуть ли VIP-VIP «lоve story». Гляньте, как они смотрят друг на друга в Томске 18 лет назад... Я наблюдал тогда за ними, они ловили каждое слово друг друга... по-немецки.

Он ёе угощал там сибирскими пельменями в ресторане «Вечный зов» и предложил отведать медвежьего мяса.

Она присылала ему в подарок лучшее немецкое пиво, а он прикрывал её шалью, когда в Москве было прохладно. Она испугалась его лабрадора Кони, а он извинился потом перед ней...

Он ей дарил в Сочи цветы, а в Германии получил за это втык, мол, унизил её достоинство, как женщины, считая себя мужчиной- властелином мира

Когда она ушла в отставку, он сказал, что «будет скучать» по ней. При этом все помнят, что она сказала на ушко своему коллеге в бундестаге( она ещё не была канцлером) в 2001- м, когда Путин выступил там с речью: «никогда не доверяй этому парню, он из КГБ...»

Сегодня он внял старому немецкому совету, не стал «унижать женское достоинство», проявил себя настоящим мужчиной.

Ай, да Путин...

Аркадий Дубнов, Telegram

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