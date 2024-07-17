В НАТО назначили спецпредставителя Альянса в Украине 1 17.07.2024, 17:02

«У него есть значительный опыт достижения результатов».

В среду, 17 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении Патрика Тернера спецпредставителем Альянса в Украине. Он займет этот пост в Киеве в сентябре этого года, говорится в сообщении на сайте Альянса.

Ранее Тернер был на должности помощника генерального секретаря НАТО по операциям и помощника по вопросам оборонной политики и планирования. Он также занимал ряд высших государственных должностей в Британии, пишет zn.ua.

«Патрик Тернер привнесет годы лидерства и опыта в эту роль. Как преданный государственный служащий, у него есть значительный опыт достижения результатов. Я уверен, что он отлично сыграет эту важную роль, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине», — заявил Столтенберг.

Тернер сказал, что для него настоящая честь быть представителем НАТО в Украине. Он отметил, что с нетерпением ожидает, чтобы возглавить представительство Альянса в Киеве и сотрудничать с украинскими властями, чтобы помочь оказать украинцам поддержку.

Тернер будет выступать в качестве координатора взаимодействия НАТО с украинскими властями. Он будет давать Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине.

О назначении спецпредставителя и создании программы поддержки Украины союзники договорились на саммите НАТО в Вашингтоне. Тогда же страны-члены назвали путь Киева в Альянс «необратимым».

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что результаты саммита НАТО в Вашингтоне являются положительными для Украины. По его словам, встреча лидеров в этом году стала более результативной, чем прошлогодняя в Вильнюсе.

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