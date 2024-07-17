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В Китае создали беспилотный автобус с оригинальным дизайном

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  • 17.07.2024, 17:16
В Китае создали беспилотный автобус с оригинальным дизайном

Он уже проходит тесты.

Китайский автопроизводитель FAW Hongqi, известный своими дорогими представительскими моделями, показал свой первый беспилотный микроавтобус. Он уже проходит тесты. Об этом сообщает сайт CarNewsChina (перевод - «Фокус»).

Беспилотный автобус Hongqi является довольно компактным, имеет закругленный силуэт и большую площадь остекления. Передняя часть выдержана в традиционном стиле автомобилей Hongqi и имитирует фирменную решетку радиатора.

Доступ в салон облегчают раздвижные двери. Внутри установлен диван и поручни для стоящих пассажиров. Автобус оборудовали дисплеями и красной кнопкой аварийной остановки.

FAW Hongqi получил автопилот четвертого уровня, то есть он может курсировать по маршруту без вмешательства водителя. Он оснащен многочисленными камерами, сенсорами и лидаром (лазерным дальномером).

Беспилотные автобусы Hongqi проходят тесты в специальной зоне в Пекине. Также там тестируют и автономное такси. Прототипы суммарно проехали на тестах уже более 100 000 км на автопилоте.

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