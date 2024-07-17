СМИ: Си Цзиньпин мог перенести инсульт 5 17.07.2024, 17:09

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Подробности.

По неподтвержденным данным, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин мог перенести инсульт. Как пишет «Фокус», об этом со ссылкой на публикации в китайских социальных медиа сообщила правозащитница Дженнифер Цзэн.

«Со вчерашнего дня китайские соцсети наводнили сообщения о том, что произошло нечто заметное. Вначале Чжан Мин, профессор и научный руководитель в докторантуре Школы международных отношений Китайского народного университета (Renmin University of China), опубликовал сообщение», — заявила Цзэн.

По ее словам, в несколько бессвязном посте университетского профессора было только одно предложение: «Произошло кое-что заметное. Пусть пули летят».

Правозащитница ссылается на еще один анонимный пост, в котором говорится: «У моего второго дяди случился апоплексический удар на собрании акционеров. Группа основных акционеров в замешательстве. Узнав об этом, некоторые люди воодушевились и сообщили мне об этой хорошей новости. Отмечается, что некоторые надеются, что он скоро умрет, другие убеждены, что тот, о котором идет речь, пойдет на поправку».

«Я принадлежу к последним и надеюсь, что мой дядя продолжит руководить группой, потому что миссия еще не завершена», — говорится в публикации.

Пост дополняло фото, предположительно, мертвой свиньи и подпись: «Товарищи, вы уже запаслись вином у себя дома? Скажите родственникам — и доставайте стаканы».

Кто-то добавил сообщение писателя Су Сяомина, у которого 179 тысяч подписчиков на YouTube. Сообщалось, что у Си Цзиньпина случился инсульт на Третьей пленарной сессии КПК и его отвезли в больницу.

«Информацию распространили и другие китайские ютуберы. Вышеперечисленное — пока что все, что сейчас известно. По словам некоторых из тех, кто распространил новость, Чжан Мин с его должностью и статусом не будет нести безосновательную чушь. Если он говорит, что произошло что-то значительное, значит это действительно так», — объяснила правозащитница.

В университете, в котором преподает профессор Чжан Мин, готовят высокопоставленных аппаратчиков и советников Коммунистической партии Китая.

Слухи о том, что Си Цзиньпин перенес инсульт, появлялись и прежде. Во время визита в Европу в мае он шел неровной походкой, спускаясь по трапу самолета в Сан-Франциско.

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