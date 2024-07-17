«Реал» снова стал самым дорогим футбольным брендом в мире 1 17.07.2024, 18:04

В тройку лучших вошли «Манчестер Сити» и «Барселона».

Мадридский «Реал» потеснил «Манчестер Сити» и вернулся на первое место в рейтинге самых дорогих футбольных брендов в мире по версии консалтинговой компании Brand Finance.

Стоимость бренда «Реала», который в минувшем сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, выросла на 16%, до €1,7 млрд.

«Барселона», несмотря на сохраняющиеся финансовые проблемы, осталась на третьем месте. На четвертом месте расположился «Манчестер Юнайтед», на пятом — «Ливерпуль».

«Пари Сен-Жермен» уступил шестую строчку мюнхенской «Баварии».

Шесть из десяти клубов в первой десятке представляют Английскую премьер-лигу.

Топ-10 рейтинга Brand Finance:

1 (2). «Реал» — €1,685 млрд;

2 (1). «Манчестер Сити» — €1,611 млрд;

3 (3). «Барселона» — €1,542 млрд;

4 (4). «Манчестер Юнайтед» — €1,398;

5 (5). «Ливерпуль» — €1,380 млрд;

6 (7). «Бавария» — €1,236 млрд;

7 (6). ПСЖ — €1,208 млрд;

8 (8). «Арсенал» — €996 млн;

9 (9). «Тоттенхэм» — €868 млн;

10 (10). «Челси» — €838 млн.

Forbes в конце мая вновь назвал «Реал» самым дорогим клубом мира, оценив его стоимость в $6,6 млрд.

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