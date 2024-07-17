«Реал» снова стал самым дорогим футбольным брендом в мире

«Реал» снова стал самым дорогим футбольным брендом в мире1
- 17.07.2024, 18:04
В тройку лучших вошли «Манчестер Сити» и «Барселона».
Мадридский «Реал» потеснил «Манчестер Сити» и вернулся на первое место в рейтинге самых дорогих футбольных брендов в мире по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Стоимость бренда «Реала», который в минувшем сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, выросла на 16%, до €1,7 млрд.
«Барселона», несмотря на сохраняющиеся финансовые проблемы, осталась на третьем месте. На четвертом месте расположился «Манчестер Юнайтед», на пятом — «Ливерпуль».
«Пари Сен-Жермен» уступил шестую строчку мюнхенской «Баварии».
Шесть из десяти клубов в первой десятке представляют Английскую премьер-лигу.
Топ-10 рейтинга Brand Finance:
1 (2). «Реал» — €1,685 млрд;
2 (1). «Манчестер Сити» — €1,611 млрд;
3 (3). «Барселона» — €1,542 млрд;
4 (4). «Манчестер Юнайтед» — €1,398;
5 (5). «Ливерпуль» — €1,380 млрд;
6 (7). «Бавария» — €1,236 млрд;
7 (6). ПСЖ — €1,208 млрд;
8 (8). «Арсенал» — €996 млн;
9 (9). «Тоттенхэм» — €868 млн;
10 (10). «Челси» — €838 млн.
Forbes в конце мая вновь назвал «Реал» самым дорогим клубом мира, оценив его стоимость в $6,6 млрд.