Появились 3D-кадры того, как близко Трамп был к смерти во время стрельбы 15 17.07.2024, 18:07

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Невероятное везение.

В сети появилась 3D-визуализация момента стрельбы в кандидата в американские президента Дональда Трампа 13 июля. Видео опубликовало медиа Sky News.

Компьютерная 3D-визуализация, созданная социальной сетью Point Consciousness, показывает с высоты птичьего полета, как пуля пролетела мимо уха Трампа сразу после того, как он повернул голову.

3D-графика также показывает путь, который прошла бы пуля, если бы Трамп не повернул голову в последнюю секунду.

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