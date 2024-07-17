Появились 3D-кадры того, как близко Трамп был к смерти во время стрельбы

Появились 3D-кадры того, как близко Трамп был к смерти во время стрельбы15
- 17.07.2024, 18:07
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Невероятное везение.
В сети появилась 3D-визуализация момента стрельбы в кандидата в американские президента Дональда Трампа 13 июля. Видео опубликовало медиа Sky News.
Компьютерная 3D-визуализация, созданная социальной сетью Point Consciousness, показывает с высоты птичьего полета, как пуля пролетела мимо уха Трампа сразу после того, как он повернул голову.
3D-графика также показывает путь, который прошла бы пуля, если бы Трамп не повернул голову в последнюю секунду.