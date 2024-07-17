В Белорусской православной церкви появилась первая служебная собака-терапевт 17.07.2024, 18:19

Золотистый ретривер Гектор получил специальный статус для работы в медицинских учреждениях.

Первая служебная собака-терапевт появилась в БПЦ, ее подготовил православный священник иерей Роман Артемов, сообщили на сайте Белорусского экзархата.

Иерей возглавляет синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ, сотрудничает с Белорусском детским хосписом, другими учреждениями, где проходят лечение и реабилитацию дети. Благодаря появлению служебной собаки появилось новое направление работы синода — реабилитация людей с особенностями здоровья.

Золотистый ретривер Гектор для этого получил специальный статус для работы в медицинских учреждениях. Но еще собаку зачислили в штат синодального отдела.

Пес Гектор вместе иереем Артемовым будет ездить в больницы, социальные организации и приходы БПЦ.

— Служебный пес-терапевт подготовлен для оказания помощи людям с ограниченными возможностями, в том числе тем, с посттравматическим стрессовым расстройством, - уточнили в БПЦ.

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