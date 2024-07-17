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Шопинг на AliExpress, Ozon и Wildberries может подорожать для белорусов

  • 17.07.2024, 18:40
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Шопинг на AliExpress, Ozon и Wildberries может подорожать для белорусов

Это связано с изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС.

После планируемого внесения изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, которые касаются внешней торговли, маркетплейсы могут столкнуться с трудностями при импорте товаров. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на представителей площадок для интернет-торговли.

Интернет-магазины и крупные маркетплейсы могут столкнуться с трудностями с импортом товаров из-за пределов Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Это связано с изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС. В случае ратификации изменений оформление зарубежных покупок может стать более долгим и дорогим.

Согласно новым правилам, товары, купленные физлицами через интернет, будут приравнены к коммерческим партиям, что потребует одинакового пакета разрешительных документов для обоих случаев.

Эти потенциальные проблемы обсуждались 9 июля на встрече рабочей группы по нетарифному регулированию при Минпромторге России, пишет издание.

Ожидается, что изменения затронут такие крупные площадки, как AliExpress, Ozon и Wildberries. Так, в российском Ozon прогнозируют, что цены на товары, поставляемые из-за пределов ЕАЭС, могут вырасти на 15%. Соответственно, эти же изменения могут коснуться белорусских онлайн-магазинов и маркетплейсов.

Эксперты считают, что проблемы могут затронуть широкий спектр товаров, включая смартфоны, лекарства, сыры и колбасы, корм для домашних животных, овощи и фрукты, а также товары с особой маркировкой, такие как духи, шубы, обувь, одежда, текстиль для дома, фотоаппараты и другие.

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