ВСУ уже уничтожили 28 российских кораблей
- 17.07.2024, 18:53
В том числе подлодку «Ростов-на-Дону».
Силы обороны Украины уничтожили уже 28 российских кораблей, в том числе и подводную лодку «Ростов-на-Дону».
Об этом сообщил спикер МВД Украины Дмитрий Плетенчук, информирует РБК-Украина.
«Общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки «Ростов-на-Дону», которая была поражена в сухом доке», - сказал он.
Но, по словам спикера, важным является фактор не только количественный, но и качественный.
«Среди уничтоженных кораблей — три носителя крылатых ракет, подводная лодка и два новых корабля, новейших - «Аскольд» и «Циклон», это и фактически представители всех классов, начиная от флагмана, который был ракетным крейсером, и заканчивая ракетными катерами, которые предназначены для переброски небольшого количества десанта и патрулирования, такие как: «Раптор», «Серна», «Тунец», - добавил Плетенчук.