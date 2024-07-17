Одну из белорусских авиакомпаний забросали исками фирмы из «дружественных» стран, 17.07.2024, 19:00

Она не спешит возвращать долги.

Фирма из ОАЭ Reem Style Travel & Tourism как минимум с 2020 года регулярно сталкивается с неплатежами со стороны белорусской государственной авиакомпании «Трансавиаэкспорт». «Зеркало» рассказывает, сколько задолжал белорусский авиаперевозчик грузов, который находится под санкциями.

После попадания под санкции государственная авиакомпания «Трансавиаэкспорт» испытывала финансовые трудности, из-за чего даже какое-то время не платила работникам зарплаты. Они сказались также на исполнении финансовых обязательств перед партнерами. Один из них — компания из ОАЭ Reem Style Travel & Tourism. Эта фирма предлагает грузовые самолеты Ил-76 на чартерной основе в страны СНГ, Африки, Ближнего Востока и Европы, а также оказывает услуги по обслуживанию воздушных судов и грузов, размещению экипажа, заправке и получению разрешений в аэропортах ОАЭ.

28 июля 2020 года в Минске было возбуждено приказное производство (о взыскании задолженности одной фирмы с другой): «Трансавиаэкспорт» должен был Reem Style Travel & Tourism 701 тыс. долларов. В декабре того же года было возбуждено приказное производство по требованию к тому же должнику на сумму 1,039 млн долларов, следует из данных ресурса «Картотека».

В 2021 году арабская компания пошла в суд — с тех пор разборки продолжаются до сих пор. 26 октября Экономический суд Минска постановил взыскать с белорусской авиакомпании 850 тыс. долларов задолженности и 248,7 тыс. — процентов за пользование займом. В том же году в приказном производстве фирма из ОАЭ требовала 474 тыс. долларов и 41 тыс. евро.

Продолжилась история в 2023 году: 24 июля этот же суд постановил взыскать с «Трансавиаэкспорта» 100,7 тыс. долларов процентов за пользование займом. В обоих случаях иск удовлетворили частично, и арабская фирма пыталась оспорить решение, но безрезультатно. Это следует из судебной информации на сайте Legat.

19 июля в Экономическом суде Минска рассмотрят дело об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления по иску той же фирмы из ОАЭ к госавиакомпании.

В этом году через суд выбивала долги у белорусской авиакомпании также российская фирма. С марта в суде Воронежа (РФ) рассматривали сразу несколько исков от «АэроЛизинга» о взыскании задолженностей с «Трансавиаэкспорта». Суммы были от 227 тыс. долларов до почти 462 тыс. долларов.

Напомним, ОАО «Трансавиаэкспорт» — белорусская грузовая авиакомпания, которая работает с 1992 года. 99,8% ее акций принадлежат государству, остальные — 124 акционерам-физлицам. В конце 2021 года, 2 декабря, Министерство финансов США вслед за Евросоюзом расширило санкции против официального Минска и включило в санкционный список, кроме прочего, «Трансавиаэкспорт» и два самолета этой компании.

Вскоре работники «Трансавиаэкспорта» пожаловались на невыплату зарплат, источники в компании говорили об аресте счетов. Уже в январе 2022-го компания сменила название на «ТАЕ авиа». Позже она попала еще и под санкции Великобритании. А следом вернула прежнее название.

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