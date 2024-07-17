Еврокомиссия согласовала новый транш Украине 17.07.2024, 19:15

На €4,2 млрд.

Еврокомиссия утвердила Украине новый транш помощи в размере €4,2 млрд, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

С учетом этой выплаты размер помощи, переданной Брюсселем Киеву, достигнет €12 млрд, отметила она.

В начале февраля 2024 года лидеры стран Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета объединения. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд.

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