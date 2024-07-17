Еврокомиссия согласовала новый транш Украине
- 17.07.2024, 19:15
На €4,2 млрд.
Еврокомиссия утвердила Украине новый транш помощи в размере €4,2 млрд, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
С учетом этой выплаты размер помощи, переданной Брюсселем Киеву, достигнет €12 млрд, отметила она.
В начале февраля 2024 года лидеры стран Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета объединения. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд.