Украина получит истребители F-16 в ближайшее время 2 17.07.2024, 19:40

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Об этом сообщил глава Минобороны Нидерландов.

Украине уже в ближайшее время предоставят истребители F-16 от Нидерландов. Но детали пока раскрывать нельзя.

Об этом в комментарии «Укринформу» заявил министр обороны Нидерландов Рубель Брекельманс.

«Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно», - отметил чиновник.

По его словам, информацию нельзя раскрывать, поскольку F-16 являются целью для России. Поэтому любые детали могут помочь РФ.

Также Брекельманс подчеркнул, что украинские пилоты быстро обучаются на F-16. Но точное их количество он не может сказать, поскольку это будет ценная информация для россиян.

«Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить достаточно сложную систему. Украинские пилоты сейчас делают это за год-полтора. Это действительно что-то выдающееся», - сказал он.

Министр допустил, что на первом этапе Украина будет использовать F-16 в качестве ПВО. Это будет приоритетом.

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