В Минске побит температурный рекорд, который держался 88 лет 1 17.07.2024, 19:51

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В столице зарегистрирована температура воздуха +35,2 °С.

Температурные рекорды обновлены в июле в Беларуси, в том числе столице, рассказала ведущий инженер-метеоролог отдела изучения изменений климата Белгидромета Елена Комаровская, пишет агентство «Минск-Новости».

Эти достижения стали возможны в условиях жаркой погоды, установившейся в республике. В дневные часы температура воздуха нередко достигает отметки +30 °С и превышает ее. Самым жарким днем пока стало 13 июля, когда воздух в ряде южных и центральных районов страны прогрелся более чем до +35 °С.

Как проинформировала Комаровская, на девяти пунктах наблюдения были побиты рекорды. Например, в Минске зарегистрирована температура воздуха +35,2 °С. Предыдущий рекорд оказался ниже на 0,2 °С и был установлен в 1936 году.

На метеостанции в Житковичах 13 июля зафиксировали +37,9 °C. В этот день в Беларуси уже был установлен температурный рекорд в 1959 году. Тогда в Бресте потеплело до +36,6 °C.

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