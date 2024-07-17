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AP: Почти две трети демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов

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  • 17.07.2024, 19:57
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AP: Почти две трети демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов
Джо Байден

Новый опрос резко подорвал заявление президента США о том, что «рядовые демократы» все еще с ним.

Почти две трети демократов считают, что президент Джо Байден должен выйти из президентской гонки и позволить своей партии выдвинуть другого кандидата.

Об этом сообщает AP News.

Новый опрос, проведенный Центром исследований общественных отношений AP-NORC, резко подорвал заявление Байдена о том, что «рядовые демократы» все еще с ним, даже если некоторые «большие имена» отворачиваются от него.

К тому же данный опрос показал, что лишь около 3 из 10 демократов абсолютно или очень уверены, что президент до сих пор имеет умственные способности, необходимые для эффективной работы на посту президента, что несколько меньше, чем 40% в опросе AP-NORC в феврале.

Эти данные подчеркивают вызовы, с которыми сталкивается 81-летний президент, пытаясь заглушить призывы внутри собственной партии выйти из гонки и убедить демократов, что он является лучшим кандидатом для победы над основным оппонентом и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Издание отметило, что большая часть опроса проводилась преимущественно до субботнего покушения на Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Неизвестно, повлияла ли стрельба на взгляды людей на Байдена, но небольшое количество опросов, завершенных после стрельбы, не дало никаких ранних признаков того, что его перспективы улучшились.

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