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«Реал» продлил контракт с 38-летним Модричем

  • 17.07.2024, 20:10
«Реал» продлил контракт с 38-летним Модричем
Лука Модрич

Хорватский футболист за 12 сезонов в мадридской команде выиграл рекордные 26 трофеев.

Капитан «Реала» Лука Модрич продлил контракт до лета 2025 года, сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Модричу 38 лет, он играет за «Реал» с 2012 года, провел в общей сложности 534 матча и забил 39 голов.

На счету хорвата 26 титулов в составе «Реала» (в том числе шесть побед в Лиге чемпионов) — он делит рекорд по числу трофеев с ушедшим из команды Начо Фернандесом.

Модрич на Евро-2024 стал самым возрастным автором гола. Он заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.

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