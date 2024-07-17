«Реал» продлил контракт с 38-летним Модричем
- 17.07.2024, 20:10
Хорватский футболист за 12 сезонов в мадридской команде выиграл рекордные 26 трофеев.
Капитан «Реала» Лука Модрич продлил контракт до лета 2025 года, сообщила пресс-служба мадридского клуба.
Модричу 38 лет, он играет за «Реал» с 2012 года, провел в общей сложности 534 матча и забил 39 голов.
На счету хорвата 26 титулов в составе «Реала» (в том числе шесть побед в Лиге чемпионов) — он делит рекорд по числу трофеев с ушедшим из команды Начо Фернандесом.
Модрич на Евро-2024 стал самым возрастным автором гола. Он заявил, что пока не собирается завершать карьеру.
«Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.