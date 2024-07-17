Офицеры РФ убили командира роты за неповиновение 3 17.07.2024, 20:12

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Выпустили 11 пуль.

Российского командира убили свои же офицеры за несовпадение во взглядах и неповиновение.

Об этом говорится в разговоре российского оккупанта с отцом, который смогло перехватить ГУР.

По словам военного РФ командир «берег свой личный состав» и «переживал» за них, из-за чего у него и возникли недоразумения с офицерами РФ, которые просто застрелили его.

«Командира убили. Хороший был командир. Жалел всех. 11 пулевых ранений», — пояснил российский военный.

Других деталей он не раскрыл.

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