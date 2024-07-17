В Румынии 30% госслужащих заменит искусственный интеллект

В Румынии 30% госслужащих заменит искусственный интеллект1
- 17.07.2024, 20:24
Уже в ближайшие три года.
Около трети государственных служащих в Румынии уйдут на пенсию в ближайшие три года, а значительную часть их робот заменит искусственный интеллект.
Об этом заявил министр цифровизации Богдан Иван, опираясь на данные государства, сообщает Digi24.
Недавно правительство страны приняло Национальную стратегию Румынии в области искусственного интеллекта на 2024-2027 годы, которую на пресс-конференции представил министр цифровизации.
«В течение следующих трех лет около 30% государственных служащих... должно уйти на пенсию. Очевидно, что... значительная часть их работы будет заменена этими новыми технологиями через цифровую трансформацию государства», – отметил Иван.
По его словам, Румыния готова к этому вызову.
«У нас есть самые новые правила во всем мире, это самая новая стратегия применения новой технологии, и мы готовы применить ее на практике», – заверил министр.
Он также назвал два «чрезвычайно важных элемента» стратегии искусственного интеллекта Румынии, первый из которых – человекоцентризм, добавив, что речь идет о принципе соблюдения прав человека.
«Второй – категоризация рисков, когда мы говорим о контенте, который может появиться и быть критически важным для общественной информации или общественного влияния», – отметил Иван.
Чиновник указал, что стратегия обозначила, как новые технологии смогут быть закреплены в национальном и европейском финансировании в рамках национального плана исследований, развития и инноваций.