В четверг в Беларуси ожидается до +29 градусов 17.07.2024, 21:01

Пройдут кратковременные дожди.

Оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра объявлен в Беларуси на 18 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью в южных, а днем в юго-восточных районах на большей части прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни. На остальной части территории в отдельных районах также грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, днем северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с, местами ожидается шквалистое усиление порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 17-23 градуса, а днем – 23-29 градусов тепла.

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