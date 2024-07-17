Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии морской безопасности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии морской безопасности Украины1
- 17.07.2024, 21:04
Цель Стратегии состоит в том, чтобы сделать Украину морским государством.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о Стратегии морской безопасности.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
«И сегодня же я подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по новой Стратегии морской безопасности Украины. Этот документ учитывает изменения и новации в сфере безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил», - рассказал президент Украины.
По его словам, Стратегию Украина хочет реализовать совместно с партнерами. В ближайшее время президент обсудит с ними ее детали.