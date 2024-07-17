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Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии морской безопасности Украины

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  • 17.07.2024, 21:04
Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии морской безопасности Украины

Цель Стратегии состоит в том, чтобы сделать Украину морским государством.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о Стратегии морской безопасности.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

«И сегодня же я подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по новой Стратегии морской безопасности Украины. Этот документ учитывает изменения и новации в сфере безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил», - рассказал президент Украины.

По его словам, Стратегию Украина хочет реализовать совместно с партнерами. В ближайшее время президент обсудит с ними ее детали.

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