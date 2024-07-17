«Сцена, достойная сериала» 17.07.2024, 21:16

Белоруска убегала на Opel от судебных исполнителей.

Недавний рейд судебных исполнителей в Гомельском районе прошел не по классическому сценарию. Должница решила спасти свое авто от ареста и устроила погоню. В итоге женщину догнали и машину все же арестовали, передает «Онлайнер».

Как рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, у 36-летней предпринимательницы были серьезные проблемы с возвратом долгов. Женщина взяла несколько займов на сумму 28 тыс. рублей, на ней висели 18 исполнительных производств. В собственности у должницы числился Opel, но он якобы находился в России.

«Однако в один из рейдов машина нашлась припаркованной у дома должницы. Увидев судебных исполнителей, хозяйка бросилась за руль и вылетела на дорогу. Служебный автомобиль последовал за ней. Вскоре беглянка осознала, что уйти от закона не получится, и остановилась», — сообщают в ведомстве.

Арестованный Opel продадут на торгах. Полученные деньги пойдут на погашение долга.

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