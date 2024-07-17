Эстония закрывает границу для авто на белорусских номерах

Эстония закрывает границу для авто на белорусских номерах1
- 17.07.2024, 21:06
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Вслед за Литвой и Латвией.
Через пограничные пункты Эстонии транспортные средства с белорусскими номерами также не смогут въезжать в эту страну, независимо от причин нахождения владельца или пользователя в Эстонии или Евросоюза, сообщает МИД Эстонии.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд в ЕС транспортных средств с белорусскими номерами является правомерным, поскольку белорусский режим непосредственно помогает осуществлять и поддерживает российскую агрессию в Украине.
«Совместное применение ограничений более эффективное и позволяет повысить стоимость содействия агрессии для режима Беларуси, а также предотвратить обход санкций, наложенных на Россию», — заявил Цахкна, заверив, что несмотря на запрет, Эстония продолжит поддерживать тех граждан Беларуси, которые вынуждены покинуть страну из-за репрессий.
Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, транспортное средство с белорусскими номерами в Эстонии должно быть перерегистрировано в срок от пяти дней до 12 месяцев, в зависимости от ситуации. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне не позднее, чем в течение шести месяцев, и необходимо уплатить налоги на импорт или подать заявку на освобождение от налогов.
Если транспортное средство не будет перерегистрировано в установленный срок, оно будет выведено из эксплуатации, а владелец оштрафован. Транспортное средство может вернуться на дорогу, если оно будет соответствовать требованиям.
Как сообщал Charter97.org, аналогичный запрет ввели Литва и Латвия. Польша также ограничила въезд автомобилей с белорусскими номерами, однако были сделаны исключения для владельцев авто.