Байден после покушения на Трампа призвал ограничить продажу оружия

Байден после покушения на Трампа призвал ограничить продажу оружия8
- 17.07.2024, 21:26
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Речь идет о запрете на полуавтоматические винтовки.
Президент США Джо Байден после покушения на своего соперника на предстоящих в ноябре выборах — бывшего президента Дональда Трампа — вновь призвал Конгресс запретить свободную продажу полуавтоматических винтовок. Он указал на то, что именно такой тип оружия был использован для покушения, в результате которого Трамп получил легкое ранение.
«Винтовка AR-15 была использована для стрельбы по Дональду Трампу. Это штурмовое вооружение, из которого были убиты очень многие, в том числе дети. Пришло время поставить его вне закона», - сказал Байден на митинге в Лас-Вегасе.
Демократы долгое время добиваются запрета свободной продажи AR-15, указывая на то, что многие резонансные случаи массовых убийств связаны именно с использованием этого оружия. Они утверждают, что для целей самообороны такой тип оружия избыточен. Республиканцы, включая Трампа, против запрета, приводя обычные аргументы — вторую поправку к Конституции и указание на то, что вооруженные люди могут эффективно противостоять преступникам. Без голосов республиканцев Конгресс не сможет ввести запрет.
Байден вернулся к предвыборной кампании после нескольких дней паузы, вызванной покушением на Трампа. Трамп, в свою очередь, сейчас принимает участие в съезде Республиканской партии в Милуоки, который уже формально выдвинул его в президенты. В четверг ожидается его программное выступление. Как отмечает Би-би-си, нет признаков того, что республиканцы как-то поменяли своё отношение к теме оружия после покушения на Трампа.
Продолжается расследование стрельбы на митинге в Пенсильвании 13 июля, в результате которой, помимо кандидата в президенты, были ранены еще два человека и один был убит.