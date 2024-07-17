Зеленский: Нужны сильные решения партнеров для справедливого завершения войны 17.07.2024, 21:54

Сейчас идет работа, чтобы неделя стала результативной в отношениях с партнерами.

Украине необходимы сильные решения партнеров, которые помогут завершить войну с Россией на справедливых условиях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сейчас идет работа, чтобы неделя стала результативной в отношениях с партнерами.

Зеленский рассказал, что сегодня провел совещание со внешнеполитической командой Офиса президента Украины и Министерства иностранных дел.

«Нужны сильные решения партнеров, которые позволят поставить эту войну на курс к ее справедливому завершению. И я благодарю каждого, кто демонстрирует соответствующее лидерство. Честное лидерство», - добавил президент Украины.

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