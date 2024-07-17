закрыть
17 июля 2024, среда, 22:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Нужны сильные решения партнеров для справедливого завершения войны

  • 17.07.2024, 21:54
Зеленский: Нужны сильные решения партнеров для справедливого завершения войны

Сейчас идет работа, чтобы неделя стала результативной в отношениях с партнерами.

Украине необходимы сильные решения партнеров, которые помогут завершить войну с Россией на справедливых условиях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сейчас идет работа, чтобы неделя стала результативной в отношениях с партнерами.

Зеленский рассказал, что сегодня провел совещание со внешнеполитической командой Офиса президента Украины и Министерства иностранных дел.

«Нужны сильные решения партнеров, которые позволят поставить эту войну на курс к ее справедливому завершению. И я благодарю каждого, кто демонстрирует соответствующее лидерство. Честное лидерство», - добавил президент Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина