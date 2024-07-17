Зеленский: Нужны сильные решения партнеров для справедливого завершения войны
- 17.07.2024, 21:54
Сейчас идет работа, чтобы неделя стала результативной в отношениях с партнерами.
Украине необходимы сильные решения партнеров, которые помогут завершить войну с Россией на справедливых условиях.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, сейчас идет работа, чтобы неделя стала результативной в отношениях с партнерами.
Зеленский рассказал, что сегодня провел совещание со внешнеполитической командой Офиса президента Украины и Министерства иностранных дел.
«Нужны сильные решения партнеров, которые позволят поставить эту войну на курс к ее справедливому завершению. И я благодарю каждого, кто демонстрирует соответствующее лидерство. Честное лидерство», - добавил президент Украины.