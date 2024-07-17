Санслужба Гродненской области проверила парикмахерские и маникюрные салоны 1 17.07.2024, 22:06

Нарушения нашла во всех из них.

Гродненские эпидемиологи проверили салоны красоты и парикмахерские в области и нашли нарушения во всех из них, где побывали. Об этом сообщается на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За полгода 2024-го эпидемиологи проверили 58 парикмахерских и 45 других салонов, где делают маникюр, педикюр, татуировки или предлагают косметические услуги. И везде были нарушения санитарных правил.

«Субъектам хозяйствования направлено 92 рекомендации (предписания) об устранении нарушений, 13 виновных лиц привлечено к административной ответственности», — рассказали эпидемиологи.

Кроме того, санслужба провела опрос среди клиентов салонов, которые делали маникюр и педикюр. Всего участвовали 180 человек.

«Согласно данным анкетирования, только 89,5% респондентам оказывались услуги маникюра и педикюра с использованием мастером одноразовых перчаток», — говорится в сообщении эпидемиологов.

Они отметили, что маникюр и педикюр мастера должны делать только в одноразовых перчатках. Также мастер обязан быть в чистой рабочей одежде, обработать руки антисептиком, волосы заколоть или закрыть головным убором. Специалисты должны работать без украшений, которые могли бы касаться кожи клиента. На поверхности стола должна быть одноразовая салфетка, либо же мастер должен продезинфицировать поверхность.

Эпидемиологи рассказали, что очень важно, чтобы специалист перед использованием многоразовых или одноразовых инструментов в присутствии клиента достал их из стерильной крафт-упаковки с индикатором и указанной датой стерилизации инструмента. По словам 40% опрошенных, мастера при них этого не делали.

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