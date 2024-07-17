Marca: Сборная Испании отказалась пускать премьера Санчеса в раздевалку на Евро
- 17.07.2024, 22:09
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При этом королю Филиппу VI в раздевалке были рады.
Никто из членов испанского правительства, в том числе его глава Педро Санчес, не смог попасть в раздевалку сборной на чемпионате Европы в Германии из-за позиции игроков, пишет Marca.
Санчес посетил матчи Испании против Германии в четвертьфинале (2:1) и Англии в финале (2:1).
При этом королю Испании Филиппу VI после игры с Италией (1:0) в раздевалке сборной были рады.
Официально игроки никаких заявлений по этому поводу не делали, но разница в отношении к королю и премьеру была так же заметна во время официальных приемов после победы сборной на турнире.
Тогда футболисты довольно холодно пообщались с Санчесом, а на встрече с королем были радостные, отмечает издание.
Конфликт между правительством и испанской федерацией футбола (RFEF) начался в прошлом году из-за скандала вокруг ее бывшего главы Луиса Рубиалеса. Тому пришлось уйти в отставку из-за поцелуя футболистки Дженнифер Эрмосо против ее воли. После этого Рубиалес стал фигурантом расследования в связи с подозрениями в незаконности контрактов RFEF за последние пять лет
В апреле правительство решило создать комиссию по надзору за федерацией футбола, что вызвало беспокойство ФИФА и УЕФА.
Сменившего Рубиалеса Педро Рошу, который был избран на пост в апреле, после Евро отстранили на два года решением Административного трибунала по спорту.
У сборной Испании были хорошие отношения с Рошей.