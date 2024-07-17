Грибников просят пока не ходить в лес 17.07.2024, 22:16

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Все из-за последствий бури.

Белорусов просят в ближайшие дни не ходить в лес, так как специалисты еще не закончили разбирать буреломы и ветровалы после бури, говорят в Минлесхозе.

«Сейчас лес — это зона повышенной опасности. В частности, хотелось бы попросить грибников пока не заходить в лес. Они ведь не смотрят вверх, а собирают дары природы внизу», — цитирует БелТА консультанта управления лесного хозяйства Алексея Бойко.

А еще из-за высоких температур возрастает вероятность лесных пожаров. Лес сильно прогревается, а дерево — горючий материал. Любая искра может привести к трагедии, напоминают в Минлесхозе. Так что лучше отложите выход на шашлыки и поход за грибами до лучших времен.

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