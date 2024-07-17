закрыть
17 июля 2024, среда, 22:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Грибников просят пока не ходить в лес

  • 17.07.2024, 22:16
  • 1,438
Грибников просят пока не ходить в лес

Все из-за последствий бури.

Белорусов просят в ближайшие дни не ходить в лес, так как специалисты еще не закончили разбирать буреломы и ветровалы после бури, говорят в Минлесхозе.

«Сейчас лес — это зона повышенной опасности. В частности, хотелось бы попросить грибников пока не заходить в лес. Они ведь не смотрят вверх, а собирают дары природы внизу», — цитирует БелТА консультанта управления лесного хозяйства Алексея Бойко.

А еще из-за высоких температур возрастает вероятность лесных пожаров. Лес сильно прогревается, а дерево — горючий материал. Любая искра может привести к трагедии, напоминают в Минлесхозе. Так что лучше отложите выход на шашлыки и поход за грибами до лучших времен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина