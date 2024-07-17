Чарльз III: Новое правительство Британии продолжит поддерживать Украину и НАТО 17.07.2024, 22:26

Король Великобритании обратился к Палате лордов.

Король Великобритании Чарльз III пообещал в обращении к Палате лордов 17 июля, что новое правительство страны будет надежным участником НАТО, продолжит поддержку Украины и будет укреплять отношения с европейскими партнерами. Текстовую трансляцию его выступления вела The Guardian.

«Мое правительство будет продолжать оказывать полную поддержку Украине и ее народу и будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО», – сказал Чарльз III в так называемой речи короля.

Он также заявил, что правительство, которое возглавил Кир Стармер, намерено «перезагрузить отношения» с европейскими партнерами, улучшить торговые отношения Великобритании с Евросоюзом, а также активно работать над установлением мира на Ближнем Востоке.

«Мое правительство обеспечит надежную защиту, основанную на общих ценностях Организации Североатлантического договора, таких как свобода личности, демократия, права человека и верховенство закона. Его приверженность НАТО останется непоколебимой», – сказал король.

Он пообещал, что новый кабмин сохранит сильные вооруженные силы, включая средства ядерного сдерживания, и проведет пересмотр стратегической обороны.

Также король отметил намерение новых властей провести множество реформ, касающихся финансов, инфраструктуры, трудовых прав, транспорта, безопасности границ и других сфер.

Как поясняется на сайте британского парламента, речь короля, которую король или королева произносят в Палате лордов в начале новой сессии парламента, пишется правительством. Ее цель – объявить приоритеты правительства и перечислить законопроекты, которые оно планирует внести на предстоящей сессии. После завершения церемонии депутаты собираются в Палате общин и несколько дней обсуждают содержание речи. В этот раз дебаты продлятся шесть дней, иностранные дела и оборону планируют обсудить 15 июля.

BBC подчеркивает, что в этом традиционном обращении, посвященном законодательной повестке правительства, монарх излагает не столько свою точку зрения на тот или иной вопрос, сколько именно точку зрения кабмина.

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