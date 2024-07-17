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ВСУ уничтожили БМП с десантом и блиндаж с оккупантами

  • 17.07.2024, 22:54
ВСУ уничтожили БМП с десантом и блиндаж с оккупантами

Видео.

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» активно применяют FPV-дроны для уничтожения врага. Среди пораженных целей — БМП с десантом, блиндаж с оккупантами, мотоциклисты, вражеская пехота.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады.

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