Из-за жары в Сербии впервые высохло озеро Русанда 18.07.2024, 0:36

Водоем находится в северной провинции Воеводина.

Балканы, как и большая часть Европы, продолжают страдать от длительной жары, вызвавшей лесные пожары и впервые пересохшее сербское озеро, как предупредил метеоролог, такие волны жары могут стать более регулярными. Об этом сообщает Reuters.

Местные жители отмечают, что в Сербии соленое озеро Русанда в северной провинции Воеводина, которое содержит лечебные грязи, пересохло впервые в истории.

«Это самый низкий уровень озера ... и оно также пострадало от этой засухи», – рассказал 72-летний житель Сава Йовкич.

В материале говорится, что в среду Институт общественного здоровья Сербии объявил об опасных условиях в 10 муниципалитетах. Днем ранее в столице Сербии Белграде было зафиксировано самое жаркое за всю историю города 16 июля с температурой 38,4°C.

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