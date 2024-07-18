Из-за жары в Сербии впервые высохло озеро Русанда
- 18.07.2024, 0:36
Водоем находится в северной провинции Воеводина.
Балканы, как и большая часть Европы, продолжают страдать от длительной жары, вызвавшей лесные пожары и впервые пересохшее сербское озеро, как предупредил метеоролог, такие волны жары могут стать более регулярными. Об этом сообщает Reuters.
Местные жители отмечают, что в Сербии соленое озеро Русанда в северной провинции Воеводина, которое содержит лечебные грязи, пересохло впервые в истории.
«Это самый низкий уровень озера ... и оно также пострадало от этой засухи», – рассказал 72-летний житель Сава Йовкич.
В материале говорится, что в среду Институт общественного здоровья Сербии объявил об опасных условиях в 10 муниципалитетах. Днем ранее в столице Сербии Белграде было зафиксировано самое жаркое за всю историю города 16 июля с температурой 38,4°C.