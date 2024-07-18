Лучший молодой игрок Евро взял номер Месси в «Барселоне»
- 18.07.2024, 3:00
Ламин Ямаль сменил номер с 27-го на 19-й.
Нападающий Ламин Ямаль, который был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы, поменял игровой номер в «Барселоне» с 27-го на 19-й, сообщила пресс-служба клуба.
Под 19-м номером в каталонском клубе играли Лионель Месси в 2005-2008 годах, а также в разные годы Серхио Араухо, Патрик Клюйверт и другие футболисты.
Под 19-м номером Ямаль играл за сборную Испании на победном Евро, где он стал лучшим ассистентом (четыре голевые передачи), самым молодым игроком в истории турнира и самым молодым автором гола.
Ямалю 13 июля исполнилось 17 лет.