Лучший молодой игрок Евро взял номер Месси в «Барселоне» 18.07.2024, 3:00

Ламин Ямаль

Ламин Ямаль сменил номер с 27-го на 19-й.

Нападающий Ламин Ямаль, который был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы, поменял игровой номер в «Барселоне» с 27-го на 19-й, сообщила пресс-служба клуба.

Под 19-м номером в каталонском клубе играли Лионель Месси в 2005-2008 годах, а также в разные годы Серхио Араухо, Патрик Клюйверт и другие футболисты.

Под 19-м номером Ямаль играл за сборную Испании на победном Евро, где он стал лучшим ассистентом (четыре голевые передачи), самым молодым игроком в истории турнира и самым молодым автором гола.

Ямалю 13 июля исполнилось 17 лет.

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