закрыть
18 июля 2024, четверг, 3:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лучший молодой игрок Евро взял номер Месси в «Барселоне»

  • 18.07.2024, 3:00
Лучший молодой игрок Евро взял номер Месси в «Барселоне»
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль сменил номер с 27-го на 19-й.

Нападающий Ламин Ямаль, который был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы, поменял игровой номер в «Барселоне» с 27-го на 19-й, сообщила пресс-служба клуба.

Под 19-м номером в каталонском клубе играли Лионель Месси в 2005-2008 годах, а также в разные годы Серхио Араухо, Патрик Клюйверт и другие футболисты.

Под 19-м номером Ямаль играл за сборную Испании на победном Евро, где он стал лучшим ассистентом (четыре голевые передачи), самым молодым игроком в истории турнира и самым молодым автором гола.

Ямалю 13 июля исполнилось 17 лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина