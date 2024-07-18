Угрожающей Польше ситуацию в Украине считают 70% поляков
- 18.07.2024, 4:42
Опрос.
То, что нынешняя ситуация в Украине представляет угрозу суверенитету и независимости Польши, считает 70% населения страны, а 30% считает угрозу незначительной или отсутствующей. Таковы данные Главного статистического управления (GUS) Польши относительно общественных настроений в РП в июле.
Отмечается, что 30,1% поляков считают угрозу безопасности страны в связи с нынешней ситуацией в Украине очень большой, а 39,9% - среднего уровня. В то же время 23,8% респондентов убеждены, что эта угроза незначительна, а 6,2% не видят такой угрозы.
73,4% поляков уверены, что нынешняя ситуация в Украине угрожает экономической ситуации в РП. При этом, для 29,7% эта угроза значительна, для 43,7% - посредственная, а 26,6% считают ее незначительной или вообще отсутствующей.