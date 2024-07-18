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Ученые рассказали, какие мужчины самые привлекательные для женщин

  • 18.07.2024, 5:58
Ученые рассказали, какие мужчины самые привлекательные для женщин

С бородой или без?

Мужчины с бородой больше склонны к долгосрочным отношениям и заботе о семье. К такому выводу пришли польские и итальянские ученые в ходе нового исследования. Результаты опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

«Бородатые мужчины в теме навсегда. Они менее склонны менять партнеров, вместо этого предпочитают заботиться о других как в романтическом, так и в семейном плане», — рассказали исследователи.

Ученые из Силезского университета в Польше и Падуанского университета в Италии опросили 400 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет с различными видами растительности на лице по поводу их социальных мотивов и выяснили, что те, у кого борода была длиннее, предпочитали разгульному образу жизни длительные отношения и заботу о членах своей семьи. Авторы научной работы полагают, что это признаки альфа-поведения, которое привлекает женщин, поэтому бородатые мужчины им кажутся более симпатичными.

«Бороды, в отличие от щетины, требуют больше ухода, нужно больше времени, чтобы отрастить их. Если мужчина отрастил густую бороду, то это может быть признаком его дисциплинированной натуры», — пояснили ученые.

Более того, в исследовании подчеркивается, что уход за волосами на лице — это ключевой момент, поскольку «нездоровая на вид или редкая борода может, скорее, дискредитировать мужчину, чем дать ему преимущество». В связи с этим ученые уверены, что если мужчина смог отрастить именно густую бороду и регулярно ухаживает за ней, то это свидетельствует о его желании представить себя другим людям как находчивого и хорошо организованного человека и дает понять окружающим, что он не склонен к коротким интрижкам, а ориентируются на долгосрочные семейные отношения.

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