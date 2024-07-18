Байден заболел коронавирусом
- 18.07.2024, 7:33
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Президент США будет находиться в изоляции.
Президент США Джо Байден подтвердил, что получил положительный результат теста на COVID-19. По его словам он хорошо себя чувствует, а во время самоизоляции планирует продолжить работать.
Об этом он сообщил в своем X.
«Сегодня днем я получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания. Я буду находиться в изоляции, пока не выздоровею, и в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнить работу для американского народа», — написал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у Байдена диагностировали COVID-19 во время его поездки в Лас-Вегас в среду, 17 июля.