Дроны атаковали Крым и с воздуха, и с моря
- 18.07.2024, 7:45
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Раздались взрывы.
В ночь на четверг, 18 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местная оккупационная администрация заявила, что ВС РФ отражали атаку морского дрона.
О взрывах в оккупированном полуострове сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».
Отмечается, что взрывы были слышны в Новоозерном, Мирном, Евпатории.
В Севастополе кроме взрывов также было слышно стрельбу.
В свою очередь, так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские оккупанты якобы отбили атаку морского беспилотника.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это наши военные отбили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», — написал он.