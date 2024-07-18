Дроны атаковали Крым и с воздуха, и с моря 18.07.2024, 7:45

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Раздались взрывы.

В ночь на четверг, 18 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местная оккупационная администрация заявила, что ВС РФ отражали атаку морского дрона.

О взрывах в оккупированном полуострове сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

Отмечается, что взрывы были слышны в Новоозерном, Мирном, Евпатории.

В Севастополе кроме взрывов также было слышно стрельбу.

В свою очередь, так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские оккупанты якобы отбили атаку морского беспилотника.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это наши военные отбили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», — написал он.

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