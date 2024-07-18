Лукашенко продолжает молчать о трагедии в Гомельской области
- 18.07.2024, 7:49
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Высказывать соболезнования он отправил Крутого.
Во время поездки по районам Гомельской области, пострадавших от сильного урагана 13-14 июля, глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой среди прочего выразил соболезнования родным и близким тех людей, которые погибли в разных регионах Беларуси во время бури.
Сам Лукашенко молчит. Отметим, что в дни трагедии Диктатор поздравлял французов с Днем взятия Бастилии и пил шампанское с силовиками.