Лукашенко продолжает молчать о трагедии в Гомельской области 18.07.2024, 7:49

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Высказывать соболезнования он отправил Крутого.

Во время поездки по районам Гомельской области, пострадавших от сильного урагана 13-14 июля, глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой среди прочего выразил соболезнования родным и близким тех людей, которые погибли в разных регионах Беларуси во время бури.

Сам Лукашенко молчит. Отметим, что в дни трагедии Диктатор поздравлял французов с Днем взятия Бастилии и пил шампанское с силовиками.

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