Запомните этот день 3 Питер Диксон

18.07.2024, 8:02

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Питер Диксон

Очень важный этап в битве за Черное море.

Эта неделя была ознаменована еще одним этапом в битве за Черное море, поскольку, как сообщается, российский флот вывел свой последний сторожевой корабль из оккупированного Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, который отметил исторический характер российского отступления словами: «Запомните этот день».

Вывод российских военных кораблей из Крыма — последнее свидетельство того, что вопреки всему, Украина фактически выигрывает войну на море. Когда Россия впервые начала блокаду портов Украины накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, мало кто верил, что обветшалый украинский флот сможет всерьез бросить вызов морскому господству могущественного Черноморского флота России. Однако, вскоре после того, как начались боевые действия, стало очевидно, что Украина не намерена уступать контроль над Черным морем Путину без боя.

Начиная с потопления в апреле 2022 года флагманского корабля Черноморского флота России «Москва», Украина использовала сочетание беспилотников и ракет отечественного производства с дальнобойным оружием, поставляемым Западом, чтобы нанести ряд сокрушительных ударов по флоту Путина. Крылатые ракеты, поставленные британскими и французскими партнерами Киева, сыграли важную роль в этой кампании, но самым мощным оружием стал собственный быстро развивающийся флот инновационных морских беспилотников.

Результаты говорят сами за себя. Когда началось полномасштабное вторжение, Черноморский флот России насчитывал 74 боевых корабля, большинство из которых базировались в портах оккупированного Россией Крыма. Чуть более чем за два года Украине удалось потопить или повредить около трети этих кораблей. Во второй половине 2023 года уже появились сообщения о том, что российские военные корабли спешно перебрасываются через Черное море из Крыма в относительно безопасный порт Новороссийск, расположенный в самой России. К марту 2024 года Черноморский флот России стал «функционально неактивным», согласно данным Министерства обороны Великобритании.

Поразительный успех Украины в битве за Черное море имеет значительные практические последствия для более широкой войны. Благодаря этому нарушилась российская логистика и появились проблемы с пополнением запасов российских войск на юге Украины, а также уменьшились возможности России бомбить украинские цели с военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами. Что очень важно, это также позволило Украине прорвать блокаду черноморских портов страны и возобновить коммерческие перевозки по новому морскому коридору. В результате экспорт украинской сельскохозяйственной продукции приблизился к довоенному уровню, обеспечив Киеву жизненно важный экономический ресурс.

Реакция России на нарастающие неудачи в битве за Черное море также была чрезвычайно показательной и дает ценные уроки для будущего ведения войны. Часто высказывались предположения, что загнанный в угол и побежденный Владимир Путин может прибегнуть к самым крайним мерам, включая применение ядерного оружия. На самом деле он отреагировал на унизительное поражение Черноморского флота, тихо приказав оставшимся военным кораблям отступить.

Этот невпечатляющий ответ тем более показателен, учитывая символическое значение Крыма для путинского режима. Российское вторжение в Украину впервые началось весной 2014 года с захвата Крыма, который занимает почти мистическое место в российском национальном фольклоре как место базирования Черноморского флота страны. На протяжении последнего десятилетия оккупированный украинский полуостров часто фигурировал в кремлевской пропаганде, трубящей о возвращении России статуса великой державы, и стал символизировать личные притязания Путина на место в российской истории.

Повышенного статуса Крыма изначально было достаточно для того, чтобы некоторые международные партнеры Украины опасались санкционировать удары по оккупированному полуострову. Однако сами украинцы не испытывали подобных опасений. Вместо этого они просто проигнорировали слова Кремля об ужасных последствиях и начали атаковать российские военные объекты по всему Крыму и в Черном море. Спустя два с лишним года эти атаки стали обыденной чертой войны и воспринимаются всеми сторонами как должное. В действительности, кремлевские СМИ преуменьшают нападения на Крым и в основном игнорируют частые случаи потопления российских военных кораблей, несомненно, для того, чтобы не причинить вред репутации Путина.

Готовность российского флота отступить из своих якобы священных портов в Крыму превратило в посмешище так называемые «красные линии» Москвы и обнажило пустоту путинских ядерных угроз. Тем не менее международные союзники Киева по-прежнему не желают делать очевидные выводы. Вместо этого поддержка Украины со стороны Запада по-прежнему определяется саморазрушительными страхами перед эскалацией.

На протяжении почти двух с половиной лет партнеры Украины позволяют запугивать себя, отказывая Украине в определенных категориях вооружений и ограничивая удары по России. Обычно они это делают, «благочестиво» ссылаясь на необходимость предотвратить дальнейшее распространение нынешнего конфликта. Западные политики, очевидно, предпочитают игнорировать убедительные данные Черноморского сражения, которые подтверждают, что при столкновении с решительным сопротивлением Путин скорее отступит, чем пойдет на эскалацию.

Страх Запада перед эскалацией — самое эффективное оружие Путина. Он позволяет ему ограничивать военную помощь Киеву и одновременно не давать Украине возможности нанести ответный удар по России. Это медленно, но верно подготавливает почву для неизбежной победы России в долгой войне на истощение. Западные лидеры утверждают, что ими движет желание не спровоцировать более масштабную войну, но именно это и произойдет, если они продолжат проводить ошибочную политику управления эскалацией и не смогут остановить Путина в Украине.

Питер Диксон, New Voice

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