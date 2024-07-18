Forbes: РФ гонит на фронт сотни винтажных пушек 6 18.07.2024, 8:06

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Снаряды к ним есть только у Ирана и КНДР.

Из-за огромных потерь на фронте Россия вынуждена снимать со складов все более старую технику, снаряды к которой порой просто отсутствуют. И именно в этом агрессора спасает КНДР, которая до сих пор производит снаряды к «винтажной» артиллерии середины прошлого века, пишет Forbes.

Сегодня встречаемая только в музеях гаубица М-46 была разработана в 1946-50 годах и стала едва ли не самой мощной пушкой СССР того времени. Чтобы выстреливать редкие 130-миллиметровые снаряды на расстояние в 37 км со скоростью пять снарядов в минуту, ей требовалось 8 человек обслуживающего персонала.

«Это мощное оружие, но тяжелое, его трудно транспортировать и требуется много рабочей силы. Именно поэтому в 1970-х годах советская армия заменила М-46 на более эффективные 152-миллиметровые гаубицы. Большие потери этих новых пушек и истощение российских довоенных запасов артиллерийских стволов и снарядов вернули Кремль назад во времени. Примерно через год после начала войны в Украине недостатки М-46 больше не мешали. На тот момент альтернативой старой артиллерии было отсутствие артиллерии», - пишет Forbes.

По подсчетам OSINT-аналитика HighMarsed, по состоянию на 2022 год у России в резерве было 665 орудий М-46. К февралю 2024 года было изъято около 65. Однако сейчас темпы реактивации резко подскочили.

«Я еще не подсчитал точное количество, но они, вероятно, забрали со склада хранения около половины 130-мм М-46», - сообщил недавно HighMarsed.

Однако стоит заметить, что российские заводы больше не производят 130-миллиметровые снаряды. А вот заводы Северной Кореи производят!

Благодаря мощному снаряду и приличной дальности стрельбы М-46 особенно полезна как «контрбатарейное» оружие, то есть как гаубица для уничтожения других гаубиц. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление США, которое в 2009 году проверяло артиллерийские запасы Северной и Южной Кореи. ЦРУ назвало М-46 «самым эффективным контрбатарейным оружием в Корее».

Но россиянам может быть трудно пользоваться этими пушками на фронте в Украине. Россия уже потеряла столько грузовиков и артиллерийских тягачей, что начала оснащать фронтовые полки и бригады гражданскими вездеходами и мотоциклами.

Другая проблема с 70-летними М-46 заключается в том, что Россия становится зависимой от щедрости своих союзников: только Северная Корея и Иран сохранили крупносерийное производство 130-миллиметровых снарядов.

«Чтобы сохранить в действии свои новые старые гаубицы, Москве придется поддерживать хорошие отношения с Пхеньяном и Тегераном», - акцентирует Forbes.

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