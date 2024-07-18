Почти 300 населенных пунктов на Гомельщине все еще без света
- 18.07.2024, 8:23
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Тем временем в область идет новая буря.
За прошедшую ночь в 140 населенных пунктах Гомельской области появился свет, — об этом главе облисполкома Ивану Крупко доложили на утреннем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.
Власти области сообщают о возвращении электроснабжения, но не приводят число населенных пунктов, где пока нет электричества. В Минэнерго рассказали, что таких мест насчитывается еще 293.
В ведомстве отметили, что по прогнозам синоптиков, 18 июля по территории области пройдут грозы с ливнями и сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 м/с. На 17 июля в 128 населенных пунктах Гомельщины отсутствовала также связь.