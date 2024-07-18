Черчилли идут?2
- Карина Кокрэлл-Фере
- 18.07.2024, 8:26
- 3,162
Создаются условия для прихода западных политиков бойцовского типа.
Часто сетуют: нет на Западе (и не предвидится!) политиков уровня Черчилля, Тэтчер, Рейгана.
Вспомним, что их породило, какие условия. Вторая мировая, распад Британской империи, Карибский кризис, Холодная война.
Мир, иллюзия безопасности и «конца истории» взрастили генерацию не политиков, а чиновников.
Они оказались востребованы в условиях «окончательной победы демократии».
Мне кажется, что сейчас, хотим мы того или нет, но создаются условия для прихода западных политиков такого бойцовского типа - ведь совершенно ушли из Европы и США и предсказуемость будущего, и чувство безопасности.
Лидеры бюрократического, центристского, «мягкого» типа попали в сегодняшнюю ситуацию как кур в ощип и «расписались в полном неумении».
Другого и быть не могло. У зебры - полоски, у леопарда - пятна. И нечего ожидать леопардовых пятен на зебре. Вспомним, например, кремлевскую «застойную» когорту СССР и сравним с нынешней.
Поколение западных лидеров определенной управленческой формации и их команды тоже, непременно, поменяются по стилю и подходам, хотя и не молниеносно.
Однако, все к тому идет.
Мир уже другой.
А вот понравится ли нам сейчас, когда придут лидеры типа Тэтчер, Рейгана и Черчилля, ведь мы привыкли к совсем другим - второй вопрос.
Впрочем, это зависит от уровня экзистенциальной опасности.
Карина Кокрэлл-Фере, «Фейсбук»