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Черчилли идут?

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  • Карина Кокрэлл-Фере
  • 18.07.2024, 8:26
  • 3,162
Черчилли идут?

Создаются условия для прихода западных политиков бойцовского типа.

Часто сетуют: нет на Западе (и не предвидится!) политиков уровня Черчилля, Тэтчер, Рейгана.

Вспомним, что их породило, какие условия. Вторая мировая, распад Британской империи, Карибский кризис, Холодная война.

Мир, иллюзия безопасности и «конца истории» взрастили генерацию не политиков, а чиновников.

Они оказались востребованы в условиях «окончательной победы демократии».

Мне кажется, что сейчас, хотим мы того или нет, но создаются условия для прихода западных политиков такого бойцовского типа - ведь совершенно ушли из Европы и США и предсказуемость будущего, и чувство безопасности.

Лидеры бюрократического, центристского, «мягкого» типа попали в сегодняшнюю ситуацию как кур в ощип и «расписались в полном неумении».

Другого и быть не могло. У зебры - полоски, у леопарда - пятна. И нечего ожидать леопардовых пятен на зебре. Вспомним, например, кремлевскую «застойную» когорту СССР и сравним с нынешней.

Поколение западных лидеров определенной управленческой формации и их команды тоже, непременно, поменяются по стилю и подходам, хотя и не молниеносно.

Однако, все к тому идет.

Мир уже другой.

А вот понравится ли нам сейчас, когда придут лидеры типа Тэтчер, Рейгана и Черчилля, ведь мы привыкли к совсем другим - второй вопрос.

Впрочем, это зависит от уровня экзистенциальной опасности.

Карина Кокрэлл-Фере, «Фейсбук»

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