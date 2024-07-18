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Бывший главный идеолог «Единой России» заподозрил белорусский режим в предательстве

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  • 18.07.2024, 8:43
  • 4,286
Бывший главный идеолог «Единой России» заподозрил белорусский режим в предательстве

Лукашенко начали критиковать и в РФ.

После того, как Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной, целый ряд российский пропагандистов принялся его критиковать.

Заподозрил диктатора в предательстве и бывший главный идеолог «Единой России» Сергей Марков:

— Лукашенко заявил, что он дал приказ отвести все белорусские войска от украинской границы, потому что Украина отвела свои войска от границы с Беларусью.

Видимо, ВСУ перебросили войска в район Торецка и Волчанска, где идут яростные бои. ВСУ держали войска на границе с Беларусью, потому что опасались удара армии России с территории Беларуси.

Это было выгодно армии России. Сейчас значит, ВСУ не боятся? Почему? Получили гарантии? От России? От Беларуси? На авось?

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