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Один из лидеров демократов сказала Байдену, что он проиграет Трампу

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  • 18.07.2024, 8:57
Один из лидеров демократов сказала Байдену, что он проиграет Трампу

И призвала сняться.

Бывший спикер Палаты представителей, один из авторитетных политиков Демократической партии Нэнси Пелоси приватно сказала президенту США Джо Байдену, что, согласно опросам, он не сможет победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, сообщает CNN.

Она также отметила, что Байден может уничтожить шансы Демократической партии на победу в Палате представителей, если продолжит баллотироваться на второй срок.

По словам одного из источников, глава Белого дома возразил, сказав, что видел опросы, которые указывают на то, что он может победить. В то же время другой источник отметил, что Байден начал защищаться относительно опросов.

CNN пишет, что в какой-то момент Пелоси попросила старшего советника Байдена Майка Донилона выйти на связь, чтобы обсудить данные. Этот телефонный звонок стал вторым разговором между калифорнийским законодателем и президентом после провальных дебатов.

Отмечается, что Пелоси и Байден также разговаривали в начале июля, однако неизвестно, советовала ли она ему сняться с президентской гонки во время этих переговоров.

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