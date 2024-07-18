Белоруска против Лукашенко: Ему личный аэропорт, а у нас от дождя негде спрятаться 18.07.2024, 8:59

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Крик души.

Появилась новая шокирующая информация о богатстве диктатора. Оказалось, что он даже собственный аэропорт имеет! Вот какая она, любовь к себе, и какая ненависть к народу, пишет читательница сайта Charter97.org:

— Каждой клеточкой своей кожи чувствую, как душит народ поганый старичок. Везде одни запреты, штрафы, повышение различных тарифов, налогов. Я как жительница небольшого городка вынуждена часто ездить в столицу из-за отсутствия самого простого медицинского обслуживания.

Так вот, за последние несколько лет пассажирские перевозки претерпевают столько изменений! И все они ради одного — чтобы уничтожить частных перевозчиков и заполнить государственный автобус до Минска. Только вот бус тот ездит раз в день, да и не все дни на неделе, да еще на рассвете. Как я шучу, что в это время даже петухи спят.

А маршрутки из нашего города ездили практически ежечасно, да и заезжали в столицу гораздо быстрее — почти на 40 минут. Одним словом, жители выбирали именно частные перевозки. Но их сейчас стало настолько мало, что заехать на маршрутке — это уже роскошь.

От безысходности бросилась я, как лет двадцать назад, на железную дорогу, думаю — ну хоть так доеду. Прихожу. И я каково же было мое удивление, что здание станции закрыто. Мол, дорого его содержать, а простой белорус и на скамейке посидит. Зачем ему станция. Хлынул дождь — а я на скамейке, и головы спрятать негде.

Вот она, жизнь. Диктатору — собственный аэропорт, а простому жителю и крыши на станции нет, чтобы укрыться от ливня.

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