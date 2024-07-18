Путин — это не фамилия Алексей Лушников

18.07.2024, 9:14

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Обученный в «гарвардах» политический класс так и не смог признаться себе в очевидном.

Десять лет назад был сбит малайзийский Боинг. С тех пор утекло много воды.

В Гааге был суд над убийцами. Были политические заявления, были санкции, были тысячи часов разговоров, огромное количество рожденных бумаг и километровые рулоны всякой словесной вакханалии.

И была война. Широкомасштабная война России против Украины — как единая прямая последовательность безнаказанности за содеянное в 2014 году.

Но.

До сих пор, за все эти 10 лет, обученный в «гарвардах» политический класс так и не смог признаться себе в очевидном. Ибо страшно. Ибо некомфортно. Ибо требует поступков. Они так и не поняли, с каким кристаллическим злом они имеют дело. Путин — это не фамилия. В современном мире «путин» — это глагол, обозначающий процесс уничтожения. Во всех смыслах.

Алексей Лушников, Telegram

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